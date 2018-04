La fiscalia alemanya demana extradir Puigdemont per rebel·lió i malversació

Cartell en alemany on s'hi llegeix «Llibertat pels presos polítics catalans» en alemany a l'entrada de la presó de Neumünster. Foto: ACN

La fiscalia alemanya ha admès a tràmit la petició d'extradició contra Puigdemont pels delictes de rebel·lió -"alta traïció", segons el codi penal alemany- i malversació. A més, reclama que el president a l'exili continuï empresonat per "risc de fuga".La petició del ministeri públic d'extradir Puigdemont a Espanya l'haurà de resoldre ara l'Audiència Territorial del land d'Schleswig-Holstein en un procés que es pot allargar fins a dos o tres mesos.Puigdemont està empresonat a Neumünster des de fa una setmana quan va ser detingut en una àrea de servei del nord d'Alemanya quan tornava en cotxe de Finlàndia a Brussel·les.L'advocat de Carles Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas, considera normal la decisió de la fiscalia. En aquest sentit, en declaracions a RAC1, ha assenyalat que la "notícia seria que no s'hagués acceptat a tràmit" i ha admès que ara el procés pot ser molt llarg. "La fiscalia alemanya assumeix la defensa de la justícia espanyola", ha afirmat Cuevillas que ha explicat que ara el tribunal haurà d'analitzar "si els fets descrits en l'euroordre són punibles en el seu país, segons el seu codi penal, no si són certs o no", ha matisat.

