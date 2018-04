Figueres reivindica l'humor i la llibertat d'expressió entre reixes

El raper mallorquí Josep Valtonyc, l'escriptora Cassandra Vera, el periodista i humorista Jair Domínguez i el regidor de Cultura de Sant Joan de Vilatorrada, Jordi Pesarrodona, acompanyats per l'advocada penalista Alexandra Rodríguez i la periodista especialitzada en successos Anna Punsí, que ha moderat el debat, han explicat les persecucions que han patit per mostrar obertament les seves opinions i han reclamat la necessitat de perdre la por a expressar-se lliurement per tal de poder lluitar pels nostres drets. El raper lleidatà Pablo Hasél finalment no ha pogut ser-hi present perquè estava malalt.

El raper Valtonyc, a la dreta, va ser ovacionat durant la seva intervenció al debat. Foto: Jordi Ribó-Iconna

Valtonyc, que de forma imminent haurà de complir una condemna de tres anys i mig de presó pels càrrecs que l'hi ha imposat el Tribunal Suprem, ha estat rebut amb una càlida ovació pels assistents que omplien tota la galeria central. El Festival Còmic de Figueres ha posat punt final aquest diumenge a l'onzena edició a l'antiga presó de la ciutat, que s'ha quedat petita per acollir les últimes propostes programades, les quals han posat l'accent a la censura i a la manca de llibertat d'expressió que actualment es pateix a l'Estat Espanyol.

El cantant balear considera que l'han tractat “d'emissari” i ha apuntat que “no he demanat perdó i no faig apologia del terrorisme, que és el que fa l'Estat Espanyol governant a través de la por”. El raper considera que el que es viu “és una guerra de classes, sóc d'esquerres, pobre i independentista; els rics mai entren a la presó i els pobres mai en surten”.



En referència a altres atacs que rep a través de les xarxes socials ha estat contundent: “A palabras nazis, oídos rojos”, i sobre la seva entrada a la presó ha afirmat que “no vull exiliar-me, vull que els caigui la cara de vergonya de veure com tanquen gent a la presó per a les seves idees. El pres comú està a dins la cel·la pensant que no vol estar allà, en canvi, el pres polític entén que estar allà només és una fase de la seva lluita”.



Per la seva part, Jair Domínguez, que el 2012 va ser citat a declarar a l’Audiència Nacional per un presumpte delicte “contra la Corona” amb motiu d’una entrevista al programa «Bestiari il·lustrat», ha confessat que provoca “per fer reaccionar a la gent, semblem adormits, ningú es queixa si a casa té una pantalla plana i el GolTV”. En aquest sentit, l'escriptor empordanès ha afegit que “no cal cremar coses ni llançar pedres, ara tenim les xarxes socials, la televisió i la ràdio i els que tenim aquest altaveu ho hem d'aprofitar”. Sobre la qüestió de la por, l'humorista i escriptor empordanès ha afegit que és necessària: “És bo que hi sigui perquè ens fa estar en alerta, però hem de demostrar als més petits que no en tenim. Hem d'intentar defensar el poc que ens queda, que és la nostra llibertat d'expressió”.



Per la seva banda, el regidor bagenc Jordi Pesarodona, imputat per un presumpte delicte “d'odi” i “resistència greu” per haver estat tres hores amb un nas de pallasso posat al costat d'un guàrdia civil, ha manifestat que “no estic tranquil, però no tinc por. Si ells van a totes, jo també. Hem de reaccionar tots plegats perquè no podem guanyar aquesta revolució anant a manifestacions i al vespre a menjar crispetes al cinema”.

La sala central de l'Antiga presó de Figueres es va fer petita per acollir tothom qui volia participar en aquest darrer acte del Festival Comic. Foto: Jordi Ribó-Iconna

D'altra banda, l'escriptora i periodista Cassandra Vera, ha considerat que “es viu cada cop amb més repressió, ara ens assemblem a Turquia, però el següent pas és assemblar-nos a l'Aràbia Saudita”. La murciana, absolta recentment després de ser condemnada a un any de presó per uns tuits sobre Carrero Blanco, ha admès que es va autocensurar perquè “estava sola, veia que era una noia de 21 anys que ho podia perdre tot i creia que si callava, potser ho oblidaven. Però s'ha d'explicar i quan vaig tenir el suport mediàtic em va ajudar a anar a judici”.L'altra convidada a l'acte ha estat l'advocada penalista Alexandra Rodríguez, membre de l'Associació de Dret de Defensa a Girona, que s'ha mostrat preocupada per la situació: “No s'explica el que està passant. Les lleis no s'estan interpretant de la manera que les vam estudiar i moltes persones estan involucrades en un procés judicial de manera injusta”.Prèviament al debat, la companyia Impro Barcelona ha donat el toc d'humor amb l'espectacle Todos a la cárcel, on s'han dedicat a recrear situacions d'actualitat des d'un punt de vista còmic, com un judici sobre plàtans, la confessió d'un detingut, una roda de reconeixement o la prohibició de fer snorkel a l'època romana. Abans de l'inici de la funció, els actors han rebut els assistents en diferents compartiments de la presó, com la sala del vis a vis, el locutori o les cel·les, i els han fet participar escrivint una frase improvisada que la companyia després ha utilitzat per crear l'espectacle.Xavier Valentí i Agustí Custey, directors del Festival Còmic i impulsors del debat, han destacat que aquest acte s'entén com un apèndix del festival. “No ens hem volgut aprofitar en cap moment de la injusta fama dels convidats sinó que els hem volgut donar un espai perquè puguin expressar-se, perquè ens expliquin com es troben i entre tots puguem valorar el que està passant. Ha estat com una metàfora, hem obert un espai privat de llibertat per donar-hi llibertat d’expressió”.

