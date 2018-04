Segona jornada de vaga a una desena de museus de Barcelona

Una desena de museus de Barcelona tindran el cartell de "tancat" o veuran alterada la seva activitat en la segona jornada de vaga convocada aquest dimarts per les seccions sindicals de Solidaritat i Unitat dels Treballadors (SUT). La mesura afecta a l'empresa MagmaCultura –que gestiona el Museu Picasso, MACBA i CCCB-, i Ciut’art, que porta el Museu del disseny,l'Arxiu Històric de Barcelona, la Fundació Tàpies, el Museu de la Música, la Fundació Miró i el recinte la Fabra i Coats de Sant Andreu. En un comunicat, els vaguistes denuncien la "imposició de serveis de seguretat abusius", que consideren "una restricció del dret de vaga d'una dimensió i gravetat inaudites", motiu pel qual mantenen les aturades per aquest 3 d'abril.Tanmateix, i segons han apuntat en un comunicat, les seccions sindicals han valorat l'inici de les negociacions amb les empreses gestores, de manera que la tercera jornada de vaga, prevista per dijous 5 d'abril i que seria el tret de sortida d'una vaga indefinida, ha quedat posposada fins, com a mínim, el pròxim 12 d'abril.Una de les reclamacions del col·lectiu és que tots els treballadors passin a "fixos indefinits o fixos discontinus de l'empresa principal" o "subsidiàriament que hi hagi un compromís indefinit de subrogació completa". També s'exigeix "l'eliminació dels acords d'hores complementàries obligatòries i consolidació de jornada"; "recuperació de festius treballats"; "equiparació de tots els centres en jornada i salari"; "un 'plus' de manteniment de vestuari"; "cobrament abans de finals de mes i entrega de nòmines sense petició i clares", així com la consideració de l'hora de dinar "com a temps efectiu de treball".

