El vaixell del «Piolín», a prop de la jubilació

El famós creuer "Piolín" que va allotjar milers d'agents de la Policia Nacional espanyola i de la Guàrdia Civil durant 57 dies per aturar el referèndum de l'1-O es troba a prop de la jubilació, tal com ha avançat La Vanguardia aquest dimarts . Un cop buidats de policies i, juntament amb els altres dos vaixells que van fer la funció de residència a Barcelona i Tarragona, el Moby Dada va tornar a desenvolupar tasques comercials, cobrint la línia Nàpols-Calgari i Palerm.Es tracta d'un dels veterans de la companyia naviliera amb 37 anys en funcionament i, malgrat que encara compleix amb la normativa requerida, tot apunta que ben aviat serà desballestat. Segons explica un comandant en declaracions al mateix mitjà, la tasca del Moby Dada era reforçar les rutes però ara per ara es troba superat per bucs nous, "motiu pel qual possiblement serà retirat". Un altre dels arguments que apunta és la situació del mercat i el cost que suposaria modernitzar-lo.

