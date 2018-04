| 18 comentaris Bernat Surroca

PP, PSOE i Cs s'abonen a la tesi de la kale borroka per justificar una suposada violència en el moviment independentista | L'ofensiva de l'espanyolisme, secundada ràpidament per la Fiscalia, arriba quan el delicte de rebel·lió està en qüestió tant a l'estat espanyol com a Alemanya