Alumnes de la universitat de St. Andrews donen suport a Clara Ponsatí

La consellera d'Educació a l'exili, Clara Ponsatí, ha rebut aquest dilluns el suport de la comunitat educativa de la universitat escocesa de St Andrews, el centre on la política catalana imparteix classes després d'haver marxat de Catalunya el passat mes d'octubre.Desenes d'alumnes s'han concentrat amb banderes i diversos cartells per donar escalf a Ponsatí, que ha agraït les mostres de suport amb un missatge al seu compte de Twitter. Ponsatí es va reincorporar el passat mes de març com a directora de l'Escola d'Economia i Finances de la universitat escocesa després d'estar-se tres mesos a Brussel·les juntament amb la resta de consellers exiliats i amb el president Carles Puigdemont.

