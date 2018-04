Els CDR refermen el seu caràcter pacífic davant l'amenaça de la Fiscalia

▶COMUNICAT◀



Davant dels intents de criminalització per part dels poders fàctics d'un estat feixista i repressor, els CDR seguim #MésViusQueMai No ens aturaran! ✊ pic.twitter.com/JNMSuoo8dC — #ElPoderDelPoble (@CDRCatOficial) April 2, 2018

Els CDR han respost a les amenaces de la Fiscalia i han assegurat que seguiran al carrer "des de l'acció no-violenta i reivindicativa" per assolir els seus objectius. Han denunciat també els "intents de criminalització" tant de la premsa com de la fiscalia espanyola, que consideren "poders fàctics d'un estat repressor i feixista".A través d'un comunicat, els CDR han afirmat que "els mitjans i els partits polítics del règim no tenen miraments en inventar una suposada kale borroka que ni existeix ni existirà". "Els hi fa por que practiquem el pacifisme com a mètode de transformació social", han dit. I han afegit que els CDR són el poble i són aquí "per construir la República".La Fiscalia de l’Audiència Nacional ha anunciat aquest dilluns que actuarà "amb contundència" contra les activitats dels Comitès de Defensa de la República (CDR) a qui atribueix possibles delictes de "rebel·lió, malversació i altres contra l’ordre públic".

