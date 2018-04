Operació tornada de Setmana Santa sense incidències destacables a la xarxa viària

Fins a les vuit del vespre d'aquest dilluns 2 d'abril ja havien tornat de les vacances de Setmana Santa 528.000 vehicles, un 84,5% dels previstos pel Servei Català de Trànsit (SCT) durant l'Operació Tornada. Les retencions d'aquesta operació han afectat sobretot a la zona sud de l'AP-7 on aquest dilluns s'han arribat a registrar 15 quilòmetres de cues entre Constantí i Riera de Gaià (Tarragonès) a causa d'un accident al migdia.Al llarg de la tarda hi ha hagut cues de fins a 13 quilòmetres a Vilafranca del Penedès. També la tornada de les vacances ha provocat cues a l'A-2 entre Igualada i el Bruc en direcció a Barcelona on es van arribar a registrar 18 quilòmetres de retencions de vehicles al llarg de la tarda. La N-340 al camp de Tarragona també va comptar amb diverses retencions, algunes d'elles de 9 entre Torredembarra i Coma-ruga.El diumenge, la situació va ser pitjor amb 20 quilòmetres de retenció a la N-340 al Vendrell en sentit Bareclona o els 16 que es van acumular a l'A-2 al seu pas per Castellolí (l'Anoia). També en el tram sud de l'AP-7 es va arribar a registrar 25 quilòmetres de retencions a Vilafranca del Penedès i 12 més al Vendrell.La Costa Brava també va comptar amb cues de fins a 9 quilòmetres a la C-31 al tram de Santa Cristina d'Aro fins a l'enllaç amb la C-65 o en aquesta segona via a l'alçada de Llagostera amb 4,5 quilòmetres de vehicles parats.L'operatiu de tornada del Servei Català de Trànsit es va activar diumenge a les 12 del migdia i s'ha allargat fins a la mitjanit del dilluns 2 d'abril.A nivell de sinistralitat, aquesta Setmana Santa deixa un balanç de cinc morts a les carreteres catalanes. Dues d'elles en un xoc entre dos cotxes i un camió a l'AP-7 a Castellví de Rosanes (Baix Llobregat) el dissabte 24 de març. Les víctimes mortals van ser un home de 77 anys i una dona de 76, mentre que un altre home de 56 anys va resultar ferit de poca gravetat. Un dels vehicles va acabar sota el camió de gran tonatge.El passat diumenge 25 de març hi va haver la tercera víctima mortal quan el conductor d'una motocicleta va sortir de la via a la LV-3003 a Torà (Segarra). L'accident es va produir a tres quarts de vuit del vespre i la víctima era un veí del municipi de 55 anys.La tercera víctima mortal en aquesta Setmana Santa es va produir el dimarts 27, quan un home de 68 anys va morir en un xoc frontal entre un cotxe i un camió a la C-55 al seu pas per Callús (Bages). El conductor del turisme va morir després del xoc per motius que encara es desconeixen.L'últim sinistre mortal a les carreteres catalanes ha estat aquest dissabte 31 de març, quan un motorista de 59 anys va perdre la vida a la C-32, a l'alçada de Sant Pere de Ribes (Garraf). La seva acompanyant de 49 anys va ser evacuada fins a l'Hospital Bellvitge.Per altra banda, la mobilitat d'aquesta Setmana Santa també ha estat marcada per l'acció dels Comitès per la Defensa de la República. El diumenge 1 d'abril, en plena operació retorn, diversos grups van aixecar les barreres dels peatges de l'AP-7 a Castellbell i el Vilar, la Roca del Vallès, el Vendrell i l'Hospitalet de l'Infant. A part d'aixecar les barreres, van tapar les càmeres de seguretat per tal d'evitar que els vehicles que passessin poguessin ser denunciats per no pagar els peatges.A la Noguera, el CDR també va convocar talls intermitents de 20 minuts a la C-13, a l'alçada del municipi de Tèrmens. Tot i provocar un quilòmetre de retencions, els Mossos d'Esquadra desviaven el trànsit per l'interior del municipi per evitar els talls.El dilluns 2 d'abril, els CDR també van aixecar les barreres, en aquest cas del peatge de Vallcarca a la C-32, entre Castelldefels i Sitges en una protesta que va durar mitja hora. Una manifestació de 15 minuts a la porta del peatge va comportar retencions de 5 quilòmetres com a màxim.

