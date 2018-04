El CDR Barça crida a portar globus grocs al partit contra la Roma

El Comitè de Defensa de la República (CDR) Barça ha anunciat aquest diumenge que prepara una acció pel partit de quarts de final de la Champions League que enfrontarà els blaugrana amb la Roma.En concret, l'entitat proposa omplir el Camp Nou de globus grocs com a mostra de solidaritat amb els presos polítics i els líders independentistes que estan exiliats. El CDR crida a tots els seguidors a portar un globus per inflar-lo i fer-lo volar al minut 17:14 al crit d'independència i llibertat".L’any 1936 les tropes franquistes assassinaven el president del FC Barcelona i diputat al Parlament de Catalunya, l’honorable Josep Sunyol i Garriga. La història del nostre Club està íntimament lligada a la història del nostre país, de Catalunya. Avui novament l’estat espanyol, els hereus d’aquells franquistes que executaren el nostre President, empresonen i obliguen a exiliar els nostres polítics.El President de Catalunya, MH Carles Puigdemont, en una presó alemanya pendent del seu procés d’extradició, 4 consellers i 2 diputats a l’exili, i el Vicepresident del Govern, 5 consellers més, la Presidenta del Parlament de Catalunya i els 2 líders de la societat catalana, segrestats a presons espanyoles. Davant aquesta repressió atroç contra el nostre poble i els nostres polítics, el Comitè de Defensa de la República del FC Barcelona convoca tots els socis i seguidors a fer pública la nostra solidaritat amb totes les persones que pateixen presó i exili. Ho farem omplint de globus grocs les nostres graderies al partit de Champions entre el FC Barcelona i l’AC Roma.​Fem una crida a tots els seguidors a venir al camp amb un globus groc, per inflar-los i fer-los voleiar al minut 17:14, al crit de INDEPENDÈNCIA i LLIBERTAT. Omplim del groc de la nostra solidaritat les graderies del Camp Nou. Avui, com ahir i com sempre, els nostres colors, els colors del FCB, els volem associats a la causa de la llibertat, de la Democràcia i de Catalunya. Comité de Defensa de la Republica del FC Barcelona.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)