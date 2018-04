Els espanyolistes es presenten a la reconstrucció de l'estelada de Castellnou i la policia hi ha de tornar

La vintena d'espanyolistes que diumenge a la nit van ser sorpresos per la Policia Local de Santpedor mentre començaven a desmuntar les planxes de l'estelada gegant de la carretera de Castellnou de Bages, han tornat al lloc dels fets aquest dilluns a la tarda mentre els CDR de Santpedor i Castellnou estaven reconstruint l'estructura.Aquest fet ha obligat les policies locals de Santpedor i Sant Fruitós de Bages, així com els Mossos d'Esquadra, a desplaçar-hi mitja dotzena de patrulles, entre les quals una furgoneta dels ARRO per si la situació entre els dos bàndols es complicava. De fet, no ha calgut la seva intervenció més que per regular el trànsit de la via que, en un Dilluns de Pasqua, era intens.Els espanyolistes han arribat al lloc amb els seus vehicles, que han estacionat a prop i s'han dirigit fins a l'estelada a peu, on alguns dels independentistes, penjats amb estris d'escalador, anaven recolocant les planxes i esborrant les pintades que hi havia. Malgrat que en un primer moment hi ha hagut un creuament de paraules entre els dos grups, l'arribada d'una primera patrulla dels Mossos d'Esquadra ha fet que els espanyolistes se situessin a l'altra banda de la calçada i es dediquessin només a mirar i, puntualment, increpar els sobiranistes.Els membres del CDR, una cinquantena llarga en total, han continuat treballant i només han pres la mesura de desplaçar una dotzena dels seus membres allà on tenien els cotxes aparcats. Poc després han arribat efectius de les policies locals de Santpedor i Sant Fruitós i més vehicles dels Mossos, entre els quals la furgoneta dels antiavalots que ha estacionat davant del grup d'espanyolistes. El grup d'espanyolista ha acabat marxant al cap d'una hora i mitja després d'arribar., aquest diumenge poc abans de la mitjanit la Policia Local de Santpedor va enxampar un grup d'una vintena d'espanyolistes de la comarca mentre intentaven desmuntar l'estelada gegant de la carretera de Santpedor a Castellnou de Bages. L'estelada està composada de plaques metàl·liques lligades a un mallat.En conèixer-se la situació a través de les xarxes socials, gent dels CDR locals van començar a desplaçar-se fins al lloc i en veure la situació els agents van fer una trucada d'urgència a altres policies locals i als Mossos d'Esquadra per evitar mals majors. La situació va finalitzar amb la identificació de setze espanyolistes i una denúncia penal a un d'ells, que conduïa amb una taxa d'alcohol de 1,15 mg/l, quan el màxim permès en aire és de 0,25.Aquest dilluns d'hora, el CDR local ha fet una convocatòria a les 5 de la tarda per reconstruir les bretolades, algunes planxes arrencades -que es van poder recuperar- i pintades. Paral·lelament, els espanyolistes es convocaven a 2/4 de 5 al Camp de futbol de Santpedor per desplaçar-s'hi.

