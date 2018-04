La Fiscalia estudia accions penals contra els CDR per rebel·lió

Comentari fet al diari Público:

1) Partiendo de la base primera de la que hay que partir, eso es: que todo el proceso independentista (que no es lo mismo que la existencia de grupos independentistas, que eso es algo congénito) fue "provocado", supongo que sin querer, pero lo fue, por el PP, con el boicot del Estatut de 2006. / 2) No me gusta hacer estas comparaciones con el caso vasco, pero sí es cierto que hoy en Catalunya hay unos grupos dispuestos a "imponer" cosas al margen de la ley. / 3) Certifico (aunque no me gusta coincidir con este señor) que yo, como catalán comprometido en un partido de izquierda (CatComú-Podem), estoy CANSADO de un movimiento que: a) Se arroga la representación de toda Catalunya, sin ni siquiera llegar a la mitad de la población. b) Impone una solución que no queremos la otra mitad, y a menudo con maneras no democráticas. c) Divide fuertemente a la población. d) Se desentiende de las necesidades sociales, después de haber recortado brutalmente los recursos de los servicios públicos, sin mostrar en ningún momento el proyecto de devolverlo. e) Nos enfrenta al resto de España, incluso entre personas de la misma clase social. f) Nos hace vivir en un complejo de un país sin solución. / 4) Y, ahora, hay un proyecto de Gobierno con 6 consejerías (medio Gobierno) para el partido que se cree propietario de Catalunya, que ha robado de forma corriente, que ha recortado... / 5) Pues en este momento, NO HAY perspectiva de establecer este Gobierno, puesto que se ha roto, finalmente, por parte de los compañeros/as de la CUP, la mayoría contranatura que había. Pues hoy... no sé qué decir.