La Fiscalia estudia accions penals contra els CDR per rebel·lió

No tenen cap imatge, cap prova, d'actes violents, i si les tenen, no són dels CDR. Que identifiquin una sola persona que faci ús de la violència en aquestes concentracions, contra persones o contra objectes i propietats. Hi ha milers de testimonis que ho certificaran. Aquí ningú no està [email protected] Ni amb tots els fiscals de la seva part, no podran!