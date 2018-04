Accident d'un camió carregat d'elefants a Albacete

Un camió que transportava elefants ha sortit de la via aquest dilluns a l'A-30 al seu pas per Pozo Cañada (Albacete), entre els quilòmetres 23 i 24, en sentit Múrcia. El conductor del camió no ha resultat ferit i els animals han quedat alliberats al bolcar el vehicle.Així ho han confirmat fonts del Servei d'Atenció i Coordinació d'Urgències i Emergències 112 de Castella-la Manxa, que han explicat que l'accident s'ha produït cap a les 16.00 hores i que la Guàrdia Civil de Trànsit està donant pas alternatiu per la Travessia de Pou Cañada.En l'operatiu mobilitzat pel 112 estan intervenint agents de la Guàrdia Civil d'Albacete i efectius d'Obres Públiques.De la seva banda, fonts del Servei Provincial de la Diputació d'Albacete han indicat que, per causes que encara es desconeixen, el camió ha bolcat i han quedat alliberats els cinc animals, encara que un d'ells es troba "amb ferides importants".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)