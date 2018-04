Treballadors de la Generalitat insten les institucions i els ciutadans europeus a «fer costat al poble català»

Ui, sí, ara els ciutadans d'Europa i els seus governs es posaran a ajudar-nos, segur.



Encara no hem volgut aprendre que des del moment que Espanya es va mostrar intransigent i violenta i en canvi Catalunya va mostrar una imatge de correcció i pau, Europa es va decantar per recolzar Espanya. Quan hi ha un conflicte, la gent prefereix ser amic del violent i enemic del pacific. Amb aixó de mostrar-nos pacífics, hem assegurat el recolzament de tot el mon per a Espanya.



Ho sento, amics meus, pero el mon és com és, no com ens agradaria que fos. En castellà es diu "ir a lo práctico". El mon es mou per interessos, no per ideals de justicia. Sí, ja sé que no hauria de ser així, pero... és així.



Ens hem equivocat de tactica.