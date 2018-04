Un diputat finlandès adverteix de «nefastes conseqüències» si s'impedeix la independència

Imatge de Puigdemont amb diputats finesos Foto: Europa Press

El diputat finlandès Mikko Kärnä, que va convidar l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont a Finlàndia, ha instat el president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, a admetre que el procés sobiranista català és una qüestió internacional i a permetre la independència de Catalunya "o afrontar les nefastes conseqüències" de no fer-ho.En un comunicat d'aquest dilluns, el representant del Partit del Centre ha assegurat que el moviment independentista "s'ha tornat internacional i cada acció d'Espanya està sent monitoritzat per ciutadans, polítics i organitzacions de Drets Humans" de tot el món. "La gent està començant a boicotejar productes espanyols i a no voler viatjar a un país que tracta als seus propis ciutadans catalans així", ha afirmat Kärnä, diputat per la regió del nord de Lapònia.Apel·la a Rajoy perquè "descendeixi de la seva torre d'ivori" i demana engegar mediació internacional per resoldre la situació política. "S'ha d'activar un procés de mediació internacional immediatament o tota Espanya sofrirà", ha asseverat.També ha demanat a la ministra alemanya de Justícia i Protecció al Consumidor, Katarina Barley, que es pronunciï contra l'extradició de Puigdemont "i per una solució pacífica i democràtica a la crisi a Catalunya". El diputat finlandès sosté que Barley "sap que Espanya no ha respectat lleis i convencions de la Unió Europea durant el procés d'independència català".

