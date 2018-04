La comissió de garanties de Podem insta el partit a apartar Domènech de les primàries

El líder dels comuns, Xavier Domènech, durant la seva intervenció al Parlament Foto: Josep M. Montaner

Nou episodi del serial sobre les primàries de Podem. Des de Catalunya, la comissió de garanties democràtiques de la formació ha demanat a la comissió de garanties estatal que aparti Xavier Domènech de la cursa per liderar el partit. D'aquesta manera, l'òrgan de control de la formació torna a desautoritzar el comitè electoral i declara nul·la la resolució de la cúpula estatal, que havia avalat la candidatura del líder del "comuns" per comandar Podem en plena batalla interna.Aquest és el tercer cop en els últims dies que l'opinió de la comissió de garanties democràtiques de Podem Catalunya xoca amb la comissió estatal. En l'última nota difosa, a la qual ha tingut accés, l'òrgan de control de la formació morada va un pas més enllà i ja demana apartar el líder dels "comuns" del procés electoral. La posició de l'òrgan de control català s'expliquen en un context d'enfrontament amb la cúpula estatal. De fet, la comissió de garanties estatal considera desautoritzada la comissió catalana i ja la va declarar incompetent per prendre decisions en relació a les primàries.Domènech té l'aval de Pablo Iglesias per convertir-se en coordinador general dels "comuns", però això va generar inquietud des de bon principi en els cercles de la formació. En un primer moment, la comissió estatal de Podem va desatendre la impugnació presentada per la senadora Celia Cánovas, una decisió que no va agradar l'òrgan de control del partit a Catalunya. El líder dels "comuns" aspira a dirigir Catalunya en Comú i Podem a la vegada per fer efectiva la confluència entre partits que no va ser possible fa uns mesos. Ara per ara, però, el camí de Domènech per assolir aquest objectiu és de tot menys plàcid.

Resolució primàries Podem by naciodigital on Scribd

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)