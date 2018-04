Recurs de Puigdemont, Puig i Ponsatí contra el processament per rebel·lió de Llarena

El president a l'exili, Carles Puigdemont, i els consellers Lluís Puig i Clara Ponsatí han presentat aquest dilluns un recurs al Tribunal Suprem contra l'auto de processament del jutge Pablo Llarena. Al document, al qual ha tingut accéss'argumenta per què no es donen els delictes de rebel·lió ni malversació de què s'acusa els dirigents independentistes, i denuncia també la vulneració de diverses garanties processals, tal com ha explicat l'advocat de Puigdemont Jaume Alonso Cuevillas a través de Twitter.En la piulada, l'advocat comenta que en el recurs "explica perquè no hi ha rebel·lió ni malversació" de fons públics. "I denunciem diverses vulneracions de garanties processals", afegeix. A banda de replantejar l'objectivitat del tribunal en la causa, Cuevillas valora que "no haver-nos permès la defensa és contrari al dret europeu i internacional".El recurs, de 85 pàgines, la defensa dels dirigents independentista demana al jutge instructor que declari nul·la la causa per "falta de competència objectiva" del Suprem i que la traslladi al TSJC. Demana també la nul·litat de la causa per no haver-se respectat "les normes essencials de procediment", fet que ha derivat en la "indefensió" dels acusats. Així mateix, el recurs demana que es revoqui parcialment l'auto de processament i que se n'excloguin els delictes de rebel·lió i malversació, i que es deixi sense efecte la fiança fixada en el processament. Per últim, demana que s'exclogui de l'auto de processament també el delicte de desobediència.

Recurs processament Puigdemont, Ponsatí i Puig by naciodigital on Scribd

