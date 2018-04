La meitat dels vehicles previstos en l'operació tornada ja són a l'àrea metropolitana

Fins a les 12 del migdia ja havien tornat fins a 318.076 vehicles de les seves vacances de Setmana Santa a l'àrea metropolitana de Barcelona. Aquesta xifra representa la meitat (un 50,89%) del total de cotxes que ha previst el Servei Català de Trànsit en la operació tornada.De moment ja s'han generat les primeres cues en les vies d'accés a la capital catalana, com per exemple a l'A2 amb retencions de 6 quilòmetres a l'alçada de Castellolí (l'Anoia) en direcció a Barcelona. A l'AP-7 també s'han generat retencions, la més important d'11 quilòmetres a l'alçada de Riera de Gaià (Tarragonès) per culpa d'un accident sense gravetat i que ha obligat a tancar un carril.A la Ronda de Dalt també s'ha avariat un vehicle que ha obligat a reduir la velocitat de tots els cotxes comportant una circulació més lenta. L'incident s'ha produït a la Guineueta en sentit al Nus del Llobregat.

