La majoria dels vehicles previstos en l'operació tornada ja són a l'àrea metropolitana

📃 Balanç de les incidències més destacades de l'#OperacióRetorn de #SetmanaSanta2018 https://t.co/JOPUTGgKWS Entre les 12 h d’ahir diumenge i les 20 h d’avui, han retornat cap a l’àrea metropolitana de BCN 528.000 vehicles, un 84% dels 625.000 vehicles previstos fins a les 24 h pic.twitter.com/rDSx7pflGq — Trànsit (@transit) April 2, 2018

El Servei Català de Trànsit (SCT) informa que fins a les vuit del vespre ja havien tornat 528.000 vehicles de les seves vacances de Setmana Santa a l'àrea metropolitana de Barcelona. Aquesta xifra representa un 84% del total de cotxes que ha previst en la Operació Tornada. Podeu seguir en directe l'estat del trànsit aquí. Durant tota la tarda, s'han produït cues en l'AP-7 entre el Vendrell i Vilafranca del Penedès, on s'acumulen 16 quilòmetres de retencions. Des d'aquest tram ja hi ha habilitat un vial en direcció contrària per arribar fins a Barcelona. Pel que fa a l'A-2 hi ha 13 quilòmetres de cua entre Igualada i el Bruc també en direcció a la capital. També s'acumulen 9 quilòmetres de cues a la N-340 entre Torredembarra i Coma-ruga i 4 més en la mateixa via però en els trams entre Bellver i l'Arboç.A la C-31 a l'alçada de Sitges hi hagut fins a quarts de sis entre 5 i 6 quilòmetres de retencions a causa d'una manifestació que s'ha convocat aquesta tarda. També en la C-32 en la mateixa alçada hi havia 4,5 quilòmetres de cua.Al llarg del migdia alguns accidents han comportat petites retencions, com per exemple a l'AP-7 a l'alçada de Riera de Gaià (Tarragonès) on s'han acumulat 11 quilòmetres a causa d'un accident que ha obligat a tallar un carril de circulació, però abans de les 3 de la tarda s'ha normalitzat la situació.A la C-14, la carretera de baixada del Pirineu lleidatà, durant el migdia també s'han produït petites cues a l'alçada de Ponts, en direcció a Artesa de Segre i també a Organyà, congestions que han arribat als 5 quilòmetres.Pel que fa a les carreteres del litoral nord de Catalunya no hi ha problemes de circulació tret d'acumulacions puntuals a les sortides i entrades d'alguns pobles. A mig matí s'han registrat més trànsit en la C-25 entre Cassà de la Selva i Llagostera (Gironès) però en cap cas ha provocat congestions importants.

