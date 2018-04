Maroto veu els CDR com «grupuscles de semiviolència» que recorden la «kale borroka»

El vicesecretari de política social i sectorial del PP, Javier Maroto, ha qualificat els CDR de "grupuscles de semiviolència" i els ha comparat amb la 'kale borroka'. En una entrevista d'aquest dilluns a 'Radio Nacional Española', el dirigent popular ha afirmat que les accions dels CDR són "l'herència que deixa el procés" i que li recorden "el pitjor" que ha passat al País Basc. Arran de l'aixecament de barreres d'aquest diumenge en diversos peatges del territori, Maroto ha assegurat que "és la funció dels Mossos impedir aquestes coses", i concretament dels "càrrecs intermedis" que no es van veure afectats pel 155."Quan passen aquestes coses i no hi ha conseqüències vol dir que algú no està fent la seva feina", ha sentenciat. Així, s'ha referit directament als "quadres intermedis" dels cos, i ha explicat que "segueix havent-hi els mateixos" que abans del 155. Maroto també ha opinat que està "avorrit i fart" de la situació política que es viu a Catalunya, i s'hi ha referit com a "malson". "Els catalans no es mereixen anar tan endarrerits com per tenir Comitès de Defensa de la República", ha reblat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)