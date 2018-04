Sánchez demana a les autoritats que garanteixin la seguretat davant els «actes vandàlics» dels CDR

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha exigit aquest dilluns a les autoritats públiques que garanteixin la "seguretat necessària" davant els "actes vandàlics" dels darrers dies a Catalunya per part dels CDR. "Clar que ens preocupa i molt la violència a Catalunya, que no només pateixen molts ciutadans en forma de talls de carretera i altres, sinó també companys del PSC", ha afirmat el secretari general del PSOE en roda de premsa.Preguntat per la proposta del primer secretari del PSC, Miquel Iceta, sobre un govern de concentració per superar la política de blocs tot i no veure-la viable, Sánchez ha evitat desautoritzar-lo i s'ha limitat a dir que, en "circumstancies molt complexes" per les "amenaces i actes vandàlics" que pateixen, el PSC té la "solidaritat, l'empatia i el compromís del conjunt del socialisme espanyol, perquè estan a primera línia defensant la constitució, l'estat social I democràtic de dret i l'estatut".

