Detingut un home per retenir una jove en un hotel del carrer de Sants de Barcelona

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dissabte passat un home de 30 anys que hauria retingut una jove durant diversos dies en un hotel del carrer de Sants de Barcelona. La víctima va estar tancada a l'hotel sense poder marxar ni comunicar-se amb ningú, i l'home que la retenia li controlava les targetes de crèdit i la documentació personal. L'arrestat s'hauria fet passar fer policia per guanyar-se la confiança de la noia. Quan ella va descobrir l'engany i va voler denunciar-lo, ell la va tancar a l'hotel contra la seva voluntat.Després de rebre l'avís, els Mossos d'Esquadra es van dirigir a la zona i van contactar amb el germà de la víctima, que els va detallar la situació després que la víctima aconseguís parlar amb la família. Davant d’això, van iniciar la recerca pels edificis de l'entorn, fins que en una habitació d’un hotel al carrer de Sants van localitzar la víctima i el presumpte autor de la detenció il·legal. La víctima va explicar als agents que va conèixer l’autor a través d’internet i que van mantenir una relació amistosa, fins que un dia ella va descobrir que l’havia estat enganyant dient que era policia.Els mossos van detenir l’home com a presumpte autor d’un delicte de detenció il·legal i un delicte d’usurpació de funcions públiques per fer-se passar per policia. Està previst que aquest dilluns passi a disposició judicial.

