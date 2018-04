VÍDEO El funcionari d'Estremera crític amb l'empresonament de polítics catalans: «Volen que opini com Rajoy»

Institucions Penitenciàries estudia obrir un expedient disciplinari al funcionari de presons José Ángel Hidalgo, que ha comparegut aquest dilluns durant més d’una hora davant un inspector d’aquesta institució per donar explicacions pel seu article a la revista Ctxt on criticava l’empresonament dels polítics independentistes. Segons fonts d’Institucions Penitenciàries, un cop Hidalgo ha donat explicacions en el marc de la informació prèvia, caldrà que l’inspector decideixi si manté viva la investigació i li obre un expedient, o bé si arxiva el cas. La resolució, segons aquestes fonts, pot fer-se efectiva aquest mateix dilluns o bé en els pròxims dies. Després de declarar, Hidalgo ha afirmat que està “molt tranquil" i ha defensat el seu dret a opinar lliurement: “Volen que opini com Mariano Rajoy, però jo tinc la meva pròpia opinió”.Hidalgo va rebre una citació el passat dimecres i ha comparegut acompanyat d’un advocat sindical. Segons ha explicat ell mateix, ha rebut un tracte correcte i ha estat preguntat pel contingut de l’article “Els gats d’Estremera” on qualificava de “vergonya democràtic” que Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull i Raül Romeva estiguin a la presó per “crims” polítics.Aquest dilluns després de declarar davant Institucions Penitenciàries ha ironitzat sobre el fet que els responsables de la institució hagin llegit “amb molt interès” el seu article i l'hagin analitzat “frase a frase”. Ha apuntat que durant la seva compareixença ha defensat que ha actuat en el marc de “l’exercici de la llibertat d’expressió” i que l’article “està carregat de metàfores” i d’un èmfasi “periodístic” per expressar “una opinió política”.“He dit aquí el que he dit fora” i “crec que és una barbaritat que no puguem tenir la nostra opinió política”, perquè “és evident que algú no vol que un funcionari de presons opini políticament i amb l’energia amb que ho he fet”, ha sentenciat. En aquest sentit, ha recordat que la llibertat d’expressió “és la pedra angular de tot el que està passant”. “Jo no soc una mascota, sinó un ciutadà i tinc el meu dret constitucional a la llibertat d’expressió i que m’obri un expedient s’haurà d’explicar molt bé perquè encara no sé que he fet malament”, ha dit.En aquest sentit, ha recordat que a ell no se li qüestiona el seu dret a opinar des de la seva posició de funcionari públic, “sinó el meu dret a opinar d’una determinada manera” una cosa que “no està bé i no és democràtica”. “Ells volen que jo opini com Mariano Rajoy, però jo tinc la meva pròpia opinió”, ha sentenciat.

