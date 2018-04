VÍDEO Ana Rosa respon a Puigdemont per la querella dels missatges a Comín

¡Zasca! Ana Rosa Quintana ha dejado por los suelos a Carles Puigdemont respondiendo a la querella interpuesta por el golpista. pic.twitter.com/V5JMe92r7n — Caso Aislado (@CasoAislado_Es) 2 de abril de 2018

La presentadora espanyola Ana Rosa Quintana ha respost aquest dilluns el president de la Generalitat a l'exili, Carles Puigdemont, després de la querella presentada pels missatges al conseller Toni Comín que es van fer públics al seu programa. Ana Rosa ha assegurat que el seu espai "seguirà informant i defensant el que vostès usurpen a qui no pensa igual".La periodista ha assegurat també que "la Constitució Espanyola reconeix el dret a comunicar lliurement informació veraç per qualsevol mitjà de difusió però, a més, senyors Puigdemont i Comín, m'agradaria plantejar les següents preguntes", i ha fet una breu lletania de qüestions als dos dirigents catalans que ella mateixa s'ha respost."Vostès exerceixen un càrrec públic? Sí. Són diputats perquè no han renunciat a la seva acta i, fins i tot, s'imagina membres del Govern a l'exili. ¿Parlen en els missatges de temes privats o personals? No. Parlen d'assumptes d'interès general que afecten a 7 milions de catalans i 47 milions d'espanyols", ha dit Ana Rosa.

