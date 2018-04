La policia enxampa una vintena d'espanyolistes quan pretenia desmuntar l'estelada de Castellnou

L'estelada gegant sense les plaques que havien desmuntat els provocadors. Foto: CDR

La Policia Local de Santpedor va enxampar un grup d'una vintena llarga d'espanyolistes que aquest diumenge poc abans de la mitjanit, començava a desmuntar l'estelada gegant de la carretera de Santpedor a Castellnou de Bages. L'avís d'un conductor que va veure com uns individus pujaven pel terraplè va portar els agents de la policia local fins al lloc dels fets. Cal recordar que fa deu dies aquesta estelada va ser pintada amb els colors de la bandera espanyola i que el cap de setmana següent, membres dels CDR i de l'ANC la van tornar a pintar com l'original estelada Quan els agents de la Policia Local de Santpedor va arribar a l'altura de l'estelada, es va trobar amb una vintena llarga d'espanyolistes que ja havien aconseguit desmuntar alguna de les plaques metàl·liques que estan lligades en un mallat. La tensió va anar en augment ja que els individus es van mostrar en tot moment "molt provocadors", i poc després van començar a arribar independentistes convocats a través de les xarxes que van ser rebuts amb insults i amenaces. Els agents de Santpedor van avisar d'urgència als Mossos d'Esquadra i altres policies locals de la comarca, que els van donar suport.En total, entre la Policia Local de Santpedor i els Mossos d'Esquadra, es van fer setze identificacions, entre les quals el president de Democracia y Unidad Española, el guàrdia civil de Waterloo Jaime Vizern , i altres coneguts espanyolistes del Pont de Vilomara, Manresa i Castellbell i el Vilar, entre d'altres. L'actuació policial va permetre, a més a més, recuperar les planxes que havien aconseguit desmuntar. La Policia Local de Santpedor va denunciar penalment un dels espanyolistes, per conduir amb una taxa d'alcoholèmia d'1,15 mg/l en aire espirat, mes de quatre vegades el màxim permès.Els setze identificats queden ara pendents de ser denunciats per danys en propietat privada, ja que el terreny on és l'estelada és d'un particular que en el seu moment va donar permís per instal·lar-hi l'estructura. Cal tenir en compte que Jaime Vizern ja havia estat denunciat a Santpedor fa dues setmanes per fer pintades en parets particulars sense permís.Els Comitè en Defensa de la República del Bages han fet una convocatòria per a aquest mateix dilluns a les 5 de la tarda per reinstal·lar les plaques desmuntades.

