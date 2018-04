L'unionisme usa els CDR per vincular l'independentisme i la violència

📽 @CiudadanoVille "Es una pena que los catalanes estemos dependiendo de grupos antisistema para poder ir a trabajar o volver a casa después de unas vacaciones" #JuntsXAR pic.twitter.com/l9y1BOUtL6 — Ciudadanos (@CiudadanosCs) April 2, 2018

"Els CDR són feixisme. Feixisme 'indepe' però feixisme". Aquesta frase és de Joan López Alegre durant la tertúlia d'd'aquest dilluns. L'unionisme ha trobat en els Comitès de Defensa de la República un nou objectiu per tal de criminalitzar l'independentisme i intentar qualificar-lo de moviment violent. Aquests últims dies, des que el Tribunal Suprem va enviar de nou a presó els consellers del Govern, els CDR han reaparegut amb força i han dut a terme diverses accions. Les últimes, durant l'operació tornada de Setmana Santa aixecant barreres de peatges o amb marxes lentes en diversos punts del país.L'unionisme, des dels partits fins als mitjans, han apuntat contra aquest nou actor, nascut amb el referèndum d'ara fa sis mesos, i les mobilitzacions que impulsen (allunyades de l'estil festiu de les de l'ANC i Òmnium). Malgrat ser manifestacions no violentes (i malgrat les constants crides dels dirigents independentistes a "mantenir la calma" i el caràcter pacífic del moviment), partits com Ciutadans, el PP o el PSOE han carregat amb duresa contra els CDR i no han faltat expressions com "kale borroka" per definir aquestes plataformes i la situació que es viu a Catalunya. I han aprofitat també per responsabilitzar els partits polítics independentistes i els seus dirigents.En aquesta línia, el secretari d'organització del PSOE, José Luís Ábalos, va qualificar els CDR com "el germen de la kale borroka" i va comparar les seves accions amb les dels grups que exercien violència al carrer a Euskadi o en les revolucions de Cuba, Nicaragua o Veneçuela. Entre els objectius dels CDR, segons Ábalos, hi ha la "intimidació" i "el control de la població i la informació". "Són els que vigilen la quadra", reblava el socialista. També Miquel Iceta, en una entrevista a La Razón advertia que "la via insurreccional" podia derivar en un "conflicte civil". Una opinió que ha refermat aquest dilluns el secretari d'Organització socialista, Salvador Illa, que ha condemnat les accions dels CDR i les ha qualificat d'"accions insurreccionals".S'ha apuntat aquesta tesi el vicesecretari de Política Social i Sectorial del PP, Javier Maroto. El dirigent popular ha afirmat aquest dilluns en una entrevista a RNE que el procés ha deixat com a herència els CDR, "grupuscles de semiviolència o aldarulls que sonen una mica a la kale borroka". Maroto ha anat una mica més enllà i ha aprofitat també per acusar els Mossos que, segons ell, no han fet res per impedir l'acció d'aquests grups independentistes. Al Parlament, el líder del PP, Xavier García Albiol, va assenyalar Junts per Catalunya i ERC i els va acusar d'"avalar" la "violència" dels CDR.També el secretari general de Ciutadans, José María Villegas, ha criticat aquest matí les mobilitzacions independentistes. En declaracions a El programa de Ana Rosa, Villegas ha lamentat que els ciutadans de Catalunya "depenguin de grups antisistema per poder anar a treballar o tornar a casa després de les vacances". "La violència que s'està donant als carrers de Catalunya és una conseqüència lògica d'allò que els separatistes anomenen el 'procés'", ha afirmat el dirigent nacionalista, i ha apuntat contra els dirigents independentistes: "Quan ells mateixos es vanten de no complir la llei o no comparèixer davant del jutge quan se'ls crida, els qui se senten més còmodes són els antisistema".L'ofensiva de l'unionisme contra els CDR ve acompanyada d'una part de la premsa espanyola i catalana. Mitjans com El Español, Crónica Global, ABC o El Mundo han utilitzat els CDR per reformar el relat segons el qual el moviment independentista és violent i s'han abonat a la tesi de la kale borroka. En un extens reportatge, el digital de Pedro J. Ramírez explica què són els CDR i quines accions duen a terme. Amb el títol "El monstruo incontrolable de 300 cabezas que vandaliza Cataluña", la peça assegura que els CDR esperen que "cada vegada hi hagi més independentistes que adoptin la via de la violència". I després del "vandalisme", arriba el "terrorisme": d'aquesta manera titula el mateix diari un reportatge sobre els quaranta anys de Terra Lliure.En el mateix sentit, l'ABC dedicava dues pàgines a vincular el procés amb la violència. Titulat "De las 'sonrisas' a la 'kale borroka': el 'procés' entra en una nueva fase de violencia", el diari assegura que el procés català es troba "atrapat en un espiral de violència liderada pels CDR i amb el suport de satèl·lits juvenils de la CUP" i afirma que "la violència ha deixat de ser puntual i anecdònica per convertir-se en regular (a diari) i organitzada".Tot plegat amb l'objectiu de justificar una suposada violència en el moviment independentista i que és la base sobre la qual es fonamenta el delicte de rebel·lió que el jutge del Suprem Pablo Llarena imputa a la cúpula dirigent del procés català. Ara, amb la detenció de Carles Puigdemont a Alemanya, la qüestió s'ha traslladat al país germànic, que ens els pròxims dies haurà de decidir si extradeix -i per quins delictes- el president a l'exili a Espanya.

