El PNB demana als partits independentistes que «es posin les piles» per formar Govern

Aitor Esteban, portaveu del PNB al Congrés dels Diputats Foto: Europa Press

El portaveu del PNB al Congrés, Aitor Esteban, ha afirmat que l'independentisme ha de "posar-se les piles" per formar Govern i ha assegurat que a Catalunya fa falta "una certa clarividència i lideratge polític". En una entrevista a Radio Euskadi, Esteban ha reiterat que amb el 155 en vigor, la situació és "bastant complicada" perquè el PNB pugui arribar a acords amb el govern espanyol sobre els pressupostos.En aquest sentit, el dirigent basc ha insistit que mentre la intervenció de l'autogovern continuï, el vot favorable dels nacionalistes bascos als comptes de Mariano Rajoy "no és possible. "Veurem si la situació es normalitza a Catalunya, si es recupera el govern autonòmic, si es nomena un president i, en aquestes circumstàncies, ja ho veurem", ha afirmat.

