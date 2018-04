Els CDR aixequen les barreres del peatge de l'autopista C-32 entre Castelldefels i Sitges

Avui us podeu estalviar els 40 minuts de costa: el peatge C32 Castelldefels-Sitges ja fa anys que està amortitzat.@CDRCatOficial pic.twitter.com/ll6KKyPrAL — CDR Begues (@CDRBegues) April 2, 2018

⏩ Hem obert les barreres del peatge del Vendrell-Coma-ruga. Avancem cap a la vaga general! Benvinguts a la República Catalana!



➡️ Acció coordinada dels CDR del Garraf i el Penedès. pic.twitter.com/mj4Wmxysal — CDR VNG #VagaGeneral (@cdrvng) 1 de abril de 2018

Una pancarta amb el missatge «Benvinguts a la República Catalana» és el quees troben els conductors quan arriben al peatge de l'AP-7 a Hospitalet de l'Infant pic.twitter.com/HJ0sFKJihP — NacióTarragona (@naciotarragona) 1 de abril de 2018

ÚLTIMA HORA Els CDR aixequen barreres de l'AP-7a Hospitalet de l'Infant pic.twitter.com/bgizspshcN — NacióTarragona (@naciotarragona) 1 de abril de 2018

Els CDR tornen a impulsar accions coincidint amb l'operació tornada. La gran majoria dels vehicles previstos ja són a l'àrea metropolitana. La segona onada de l'operació retorn és aquest dilluns, i ja encara la seva recta final (més de la meitat dels vehicles que van sortir de Barcelona ja són a l'àrea metropolitana).Pocs minuts després de les cinc de la tarda, els CDR han aixecat les barreres del peatge de l'autopista C-32 entre Castelldefels i Sitges i han instat els conductors a passar sense pagar per un peatge "que ja fa anys que està amortitzat". A hores d'ara, Trànsit ha informat que la via ja ha estat reoberta però encara hi ha retencions. Podeu consultar l'estat del trànsit en directe aquí. Durant la tarda de diumenge, els CDR van aixecar barreres d'alguns peatges i van convidar els conductors a no pagar en la seva tornada cap a casa després de les vacances de Setmana Santa.Alguns dels conductors que circulaven per l'AP-7 aquesta diumenge s'han trobat les barreres dels peatges aixecades ( La Roca , Comarruga, el Vendrell i de L'Hospitalet de l'Infant ) i a la C-16 l'autopista de Terrassa-Manresa (a Sant Vicenç de Castellet ).Ahir a la tarda, diferents grups dels Comitès de Defensa de la República (CDR) han desmuntat algunes de les tanques i han fet passar els cotxes sense pagar. Per evitar que els sancionessin s'han tapat les cares i també les càmeres que llegeixen les matrícules. Les accions han agrupat centenars de persones i s'han allargat unes dues hores. Als volts de les 7 de la tarda s'ha reprès la normalitat arreu.Aquesta acció s'emmarca en la crida que s'ha fet des d'aquests comitès durant la Setmana Santa que convida que no es pagui els peatges durant l'operació tornada . Amb el lema "No manaran a ningú si nosaltres no els obeïm" s'ha batejat com la "primera acció directa de desobediència civil massiva". De fet, ja es van aixecar alguna de les barreres durant la sortida de dijous a l'autopista AP-2 a Montblanc, a la Conca de Barberà.A continuació teniu un recull de vídeos i fotografies de les noves accions dels CDR.