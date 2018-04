L'Estat es quedarà la fiança de 60.000 euros de Marta Rovira

La presidenta del grup parlamentari d'ERC, Marta Rovira, al Parlament Foto: Albert Alemany

L'Estat es quedarà amb la fiança de 60.000 que va pagar Marta Rovira per evitar entrar a la presó, segons ha informat La Vanguardia . La dirigent d'ERC va decidir marxar a l'exili i no comparèixer al Suprem el passat divendres 23 de març i Pablo Llarena va dictar el mateix dia una ordre europea de detenció. Així mateix, Llarena va advertir a l'ANC -l'entitat que va pagar la fiança a Rovira- que tenia un termini de deu dies per lliurar Rovira a l'alt tribunal. Si Rovira no compareix, l'Estat es quedarà els 60.000 euros.A l'auto de processament, el jutge Llarena acusa l'ex-secretaria general d'ERC d'un delicte de rebel·lió per ser una de les organitzadores del referèndum de l'1 d'octubre. Segons el jutge, Rovira va formar part de les reunions per preparar i impulsar la votació. En una carta enviada a la militància , la dirigent independentista va explicar els seus motius per marxar a l'exili. Una decisió, va explicar, que prenia per "no viure silenciada" i "recuperar la seva veu política".

