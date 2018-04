L'independentisme perdria la majoria absoluta en unes noves eleccions, segons una enquesta de «La Razón»

Cinc llaços grocs al ple del Parlament Foto: Adrià Costa

Enquesta de La Razón

Males notícies per als partits independentistes, segons una enquesta publicada aquest dilluns per La Razón . Més de tres mesos després de les eleccions del 21-D, Junts per Catalunya, ERC i la CUP caurien tres escons, es quedarien als 67 i perdrien la majoria absoluta. D'aquesta manera, el partit de Carles Puigdemont perdria dos diputats (32), els republicans en perdrien un (31) i els anticapitalistes mantindrien els 4 diputats a la cambra.Per part unionista, Ciutadans seria la formació més beneficiada en cas de noves eleccions, sempre segons el sondeig. El partit nacionalista creixeria dos escons (38) mentre que el PSC en perdia un (18) i el PP en guanyaria un (5). En total, 61 escons, lluny encara de la majoria independentista. Els "comuns" no es veurien beneficiats d'uns nous comicis i perdrien un diputat (7). D'aquesta manera, l'escenari polític parlamentari quedaria força fracturat i l'independentisme necessitaria del suport del partit de Xavier Domènech per intentar formar govern.L'enquesta es va fer entre els dies 22 i 28 de març, coincidint amb la investidura de Jordi Turull, l'empresonament dels membres del Govern i la detenció de Carles Puigdemont a Alemanya, on el president espera que la fiscalia determini si accepta o no l'extradició a Espanya.

