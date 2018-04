Die Linke ofereix a Puigdemont una «residència permanent» a Alemanya

Carles Puigdemont atén els mitjans a Hèlsinki Foto: ACN

El partit d’esquerres alemany Die Linke ha ofert al president destituït Carles Puigdemont una “residència permanent” a Alemanya per si ha d’acreditar una residència fixa al país durant el seu procés judicial contra l’extradició.Així ho ha explicat en un escrit al seu blog la diputada Zaklin Nastic, que aquest diumenge l’ha visitat a la presó. Una residència permanent podria ajudar Puigdemont a reduir el ‘risc de fuga’ en cas que el jutge considerés donar-li la llibertat com a mesura cautelar mentre dura el seu procés.La parlamentària ha remarcat que ha vist Puigdemont “animat” i ha indicat que durant la seva visita els ha dit que no és “cap criminal” sinó un polític que “defensa drets democràtics fonamentals i els drets humans”. La diputada de Die Lienke ha transmès a Puigdemont la solidaritat del seu partit amb la seva causa i la seva voluntat de que sigui alliberat “immediatament”.

