​Tebas, per a la final de la Copa del Rei: «S'hauria d'aplicar el 155 al Wanda»

Javier Tebas, presidente de La Lliga de Futbol Professional (LFP), que mai ha amagat les seves antipaties vers el procés sobiranista, té coll avall que a la final de la Copa del Rei entre el Barça i el Sevilla hi haurà xiulets a l'himne espanyol. Ho ha dit avui en declaracions al diari digital El debate de hoy . El partit es disputarà el 21 d'abril al Wanda Metropolitano, l'estadi de l'Atlètic de Madrid.Tebas es lamenta que no se sancionin accions com aquestes, fins i tot aposta per suspendre partits. La solució, en el cas del Copa del Rei, la té clara: “Hauria d'aplicar-se el 155 a dins del Wanda”“S'ha cuidat molt poc el respecte als símbols”, argumenta la màxima autoritat del futbol espanyol.

