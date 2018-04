La violència dels CDR

Res és casual. La justícia espanyola intenta, amb Pablo Llarena al capdavant, que en la instrucció de l'1-O quedi consolidat el delicte de rebel·lió, que necessita d'un escenari de violència i suposa penes molt severes pels seus autors. Ho busca en el procés al Suprem, que manté empresonat mig Govern, els "Jordis" i Carme Forcadell, i també a ulls de la comunitat internacional en un moment en el qual Alemanya i el Regne Unit ja resolen les euroordres per entregar o no Carles Puigdemont i Clara Ponsatí i l'independentisme obre fronts jurídics i polítics arreu. Sobre això us aconsello llegir aquesta interessant informació desobre Polònia i Irlanda.Es tracta d'instal·lar el frame que el català és un procés violent i que està disposat a tot per subvertir l'ordre constitucional. I encara que no hi hagués violència a la tardor per part dels independentistes ( només la van posar els cossos policials espanyols ) si ara n'hi ha els anirà a benefici d'inventari. Aquest relat el construeixen, de forma coordinada, el govern espanyol del PP Ciutadans i la gran majoria dels mitjans de comunicació estatals. En la seva missió de fer-lo veraç ahir la Fiscalia ja va obrir diligències contra els CDR, un nou agent del moviment independentista , per rebel·lió.Les accions reivindicatives dels CDR en defensa dels presos i contra les agressions de l'Estat, necessàries per fer visible la indignació, han estat contundents i, a vegades, incòmodes quan han tallat carreteres o fet altre tipus d'accions Mai han buscat, però, generar violència . De fet, no han estat massa diferents del que passa, per exemple, en qualsevol vaga quan els piquets actuen o boicotegen serveis mínims que són abusius.En una Catalunya sense Govern -i per ara sense perspectives de tenir-ne - i amb un moviment independentista que té un sobrat nervi de mobilització però que acusa la falta de lideratges i d'un full de ruta clar i compartit, l'unionisme vol fer dels CDR, pel seu caràcter horitzontal i atomitzat, protagonistes d'una violència que ja equiparen a la d'ETA. La necessiten per aplicar la seva justícia de venjança en forma d'empresonaments i restricció de drets civils i polítics estalviant-se qualsevol diàleg. Cada independentista ha de ser aquests dies amo i responsable de les seves accions per no confirmar cap argument a qui els fabrica per esclafar el moviment. Sobre com s'està creant el vincle entre els CDR i la violència per justificar la rebel·lió us aconsello el reportatge de

El torn de la fiscalia... alemanya. Ahir també era festiu a Alemanya. Avui la fiscalia d'aquell país hauria de començar a resoldre el cas de l'euroordre de Carles Puigdemont i fer arribar la seva posició al jutge. També hauríem de saber si el president seguirà empresonat mentre es resol la seva entrega a Espanya o queda en llibertat vigilada.



Al final hi ha la victòria. Després que aquests dies festius hagi tornat al primer pla l'1-O (vam recordar la seva condició de patrimoni compartit), Anna Miret, una de les lectores més fidels d"El despertador", em recomana Ens en sortirem, un tema d'homenatge al procés polític català i a la gent que hi va posar la voluntat i moltes coses més perquè es pogués votar aquell dia, del grup osonenc Obeses, que està inclòs al seu darrer treball, Fills de les estrelles. La podeu escoltar aquí. "Saps prou bé que aquella lluita va deixar un regust amarg, / i saps prou bé que la victòria és per qui agafa el rumb més llarg", diu la lletra. Recordeu que cada setmana arrenquem amb una cançó, si pot ser relacionada amb l'actualitat. Podeu fer arribar les vostres propostes contestant aquest correu o enviant-ne un a [email protected]





Vist i llegit



La ironia és un dels recursos de l'articulisme. Usar-lo amb encert fa molt més llegidors articles sobre els temes més indignants. És el que feia aquest diumenge, en la seva col·laboració a La Vanguardia, el periodista anglès John Carlin. Parlava "del mal" i de com aquest era, a ulls de la política i la premsa espanyola, els exiliats i presos catalans, i es recreava en el cas de Clara Ponsatí. Però a la vora de la ironia hi apareixia una perla que encaixa amb els nervis de Madrid i els dubtes que expressen molts sectors mediàtics i polítics de les grans democràcies europees: "El consens sobre la qüestió catalana, resumit en les paraules d'un lord que coneix Espanya bé, era que el govern espanyol no només feia 'un gran ridícul' sinó que s'havia tornat 'boig, boig'", escrivia sobre una trobada "amb la flor i la nata" de l'establishment anglès.





El passadís



A pesar del vent que ve de l'oest en sectors empresarials encara s'insisteix en la viabilitat d'una reforma en clau federal o confederal de l'Estat. El Cercle d'Economia, potser el fòrum més representatiu d'allò que s'ha anomenat la tercera via entre l'unionisme i l'independentisme, porta temps estudiant un projecte de reforma (o actualització) del model autonòmic. Demà celebra la jornada El model territorial a debat i crida l'atenció que, entre els experts que hi participaran, hi hagi el catedràtic Francesc de Carreras, un dels impulsors i referent intel·lectual de Ciutadans. També hi intervindran altres constitucionalistes, com ara Enric Fossas, Eliseo Aja i Joaquín Tornos. El Cercle vol continuar reivindicant el seu paper de pont entre Catalunya i l'Estat.





L'efemèride



Tal dia com avui de l'any 1979 se celebren al conjunt de l'Estat les primeres eleccions municipals després de la dictadura. S'acabaven, per tant, els alcaldes designats per odre governativa. A Espanya les va guanyar la UCD i a Catalunya l'esquerra ho va fer amb claredat. El PSC va resultar vencedor, seguit del PSUC i de CiU. Barcelona i el cinturó es van tenyir de roig. A la Catalunya interior, centristes i convergents es repartien voluntats i es van escollir encara una majoria de regidors independents. La por i el franquisme reciclat pesaven. Els ajuntaments democràtics són clau en la transformació social i urbanística del país. Aquest vídeo de l'Ajuntament de Cornellà pels 35 d'aquelles eleccions ho repassa.





L'aniversari



El 3 d'abril de l'any 1924 va nàixer a Omaha (Nebraska) l'actor Marlon Brando, que va morir l'1 de juliol del 2004 a Los Angeles. Adolescent rebel, va marxar a Nova York a estudiar interpretació. Brando és considerat un dels grans mites de Hollywood, amb pel·lícules mítiques com Juli Cèsar, Apocalypse Now, Salvatge, Un tramvia anomenat desig, Últim tango a París i Visca Zapata, entre d'altres. Va guanyar dos Oscars com a millor actor, per La llei del silenci i El Padrí, on va oferir una interpretació magistral. Brando, actor controvertit, va rebutjar l'Oscar per aquesta darrera pel·lícula. En lloc de recollir-lo, va enviar a la cerimònia una actriu d'origen indi, que es va manifestar en contra del tractament al seu poble en les pel·lícules de Hollywood. Recupereu aquí el moment.

Ferran Casas i Manresa

subdirector de NacióDigital



subdirector de NacióDigital

Vols rebre El Despertador de NacióDigital cada matí al teu correu electrònic?

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)