La Fundación Francisco Franco encén la xarxa amb aquest vídeo

Hoy celebramos una Victoria tan justa como merecida pic.twitter.com/T5nsRw0d7p — Fundación F. Franco (@FNFFranco) 1 de abril de 2018

Decir que una Guerra Civil con miles de asesinatos, bombardeos y represión fue justa y merecida es repugnante y de ser unos malnacidos. — Cristian Fernández (@Fernandez_iudex) 1 de abril de 2018

Hoy Domingo de resureccion

Les recuerdo el quinto mandamiento NO MATARAS

Y su caudillo se autonombro por la gracia de dios

Poco.gracioso vuestro dios

Yo.voy mas,por el que anduvo en la mar .... — Alberto12 (@albeda1965) 1 de abril de 2018

Esta apología de un golpe de Estado no es delito @JpDemocracia @UPFiscales — ignacio regulez (@nacho991960) 1 de abril de 2018

Escòria fascista, si España no fuese Francoland estariais prohibidos como en cualquier país civilizado. Asesino, ladron, déspota, sanguinario, su cuerpo debería estar enterrado en alguna cuneta de España para que sus familiares sufriese lo mismo que el provoco. Feanco=hitler — ThunderRoad'70 (@casares_ruiz) 1 de abril de 2018

Una fundacion cuya cuenta en Twitter en Alemania tienen censurada. Vaya fachas — Jaume Pinyol (@JaumePinyol2) 1 de abril de 2018

Celebrar la victoria de una guerra fraticida comenzada por vuestro querido general, que acabó con la vida de miles de personas, destrozó todo un país, y limitó la libertad y los derechos de toda una población durante casi 40 años es, con todos los respetos, vergonzoso. — Rkstro (@Rkstro93) 1 de abril de 2018

Aquest 1 d'abril, a més de mig any del referèndum de l'1 d'Octubre, també en fa 79 de la fi de la Guerra Civil Espanyola. Així ho ha recordat la Fundación Franciso Franco amb un tuit acompanyat d'un vídeo: "Avui celebrem una victòria tan justa com merescuda". En el vídeo es pot sentir que un cop "captiu i desarmat l'Exèrcit Roig, les tropes nacionals han aconseguit els seus últims objectius militars. La Guerra ha acabat".La xarxa no ha tardat a reaccionar davant d'aquest comentari. Mentre alguns apuntaven que era un comentari vergonyós, repugnant i recordaven que "la victòria" va ser mitjançant força, repressió afusellaments, amb l'ajuda d'una Itàlia feixista. En aquest sentit, s'han preguntat si aquest comentari d'apologia al cop d'Estat no era delicte. Per tot això, molts han animat a denunciar la piulada.

