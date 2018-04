​Els Premis Literaris Ciutat de València tindran una dotació de 72.000 euros

Lliurament dels guardons de l'any passat. Foto: Ajuntament de València

L'Ajuntament de València convoca una nova edició dels Premis Literaris Ciutat de València, per als quals ha s'ha establert un termini de presentació de projectes de l'1 al 16 d'abril, segons informa el Diari La Veu Els guardons entren dins de la línia de treball de l'Ajuntament per a fomentar l'activitat cultural a la ciutat i compten amb un import global de 72.000 euros.En aquesta edició hi haurà vuit categories: dos en narrativa –el premi Isabel de Villena en valencià i el Vicente Blasco Ibáñez en castellà–, dotats cadascun amb 12.000 euros; dos d'assaig amb una dotació de 10.000 euros per guardó –el premi Josep Vicent Marqués en valencià i el Celia Amorós en castellà–; dos en teatre, –l'Eduard Escalante en valencià i el Max Aub en castellà–, amb 8.000 euros per a cada premi, i dos més en poesia –el María Beneyto en valencià i el guardó Juan Gil-Albert en castellà–, amb 6.000 euros de gratificació per a cadascun.Les bases també estableixen quines editorials especialitzades en cadascuna de les modalitats publicaran les obres guanyadores. L'acord de coedició amb l'Ajuntament de València implica que Edicions Bromera publicarà les obres guanyadores dels premis Isabel de Villena, María Beneyto i Eduard Escalante; Edicions del Bullent, l'obra que es faci amb el guardó Josep Vicent Marqués; l'Editorial Pre-Textos, els premis Vicente Blasco Ibáñez, el Juan Gil-Albert i el Celia Amorós, i l'Editorial Ñaque, el premi Max Aub.Els jurats que valoraran les obres presentades estaran integrats per l'alcalde o els regidors en qui es delegui, quatre vocals relacionats amb la literatura, la crítica literària i de la investigació i docents de la universitat i un secretari.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)