ÀUDIO Puigdemont fa una crida des de la presó a «no abaixar la guàrdia»

El president a l'exili Carles Puigdemont ha fet una crida des de la presó de Neumünster, a Alemanya, a “no abaixar la guàrdia” davant d’un estat espanyol que, segons ell, es comporta cada vegada “de manera més autoritària” i “retallant més drets fonamentals”.En el missatge, gravat per un diputat alemany que l’ha visitat a la presó i difós per Catalunya Ràdio , Puigdemont diu que cal “continuar endavant” i remarca que els drets dels catalans a decidir el seu futur estan “reconeguts per les Nacions Unides” (aquí podeu escoltar l'àudio sencer). El president també fa una crida a continuar les mobilitzacions de forma “no violenta, civilitzada”, seguint l’exemple que s’ha mostrat “tots aquests anys al món” amb les manifestacions de la Diada.El diputat alemany Diether Dehm, del partit d'esquerres Die Linke, al costat de la seva companya de files Zaklin Nastic, ha visitat aquest diumenge Puigdemont a la presó de Neumünster i ha reclamat el seu alliberament. En declaracions a la premsa recollides per Catalunya Ràdio , Dehm ha assegurat que els dos delictes pels quals es processa Puigdemont, rebel·lió i malversació, podrien no tenir base a Alemanya i que, si això és així, "la justícia alemanya només té una via, alliberar-lo".Dehm ha assegurat que Espanya no té "un sistema de justícia 100% democràtic" i ha afegit que si l'Estat fos "realment democràtic" hagués "trobat maneres d'arribar a compromisos" sobre Catalunya.Segons ell, Puigdemont "està preocupat" per una possible extradició perquè no creu que fos tractat amb bones condicions a Espanya. De fet, Dehm ha dit que a les presons espanyoles hi ha hagut "tortures" i s'han vulnerat drets fonamentals, i ha recordat els casos en aquesta línia pel que fa a ex-presos d'ETA.Dehm ha estat especialment crític amb el rol del rei Felip VI, a qui ha retret que no busqués "un acord" entre Madrid i Barcelona per intentar "rebaixar les tensions". "Si jo fos en una situació com la del rei", ha dit el diputat, "intentaria trobar la manera de buscar compromisos, i no estaria amb un bàndol i condemnaria l'altre".Durant la visita, s'ha donat una circumstància sorprenent, segons Europa Press. Puigdemont ha cantat una cançó als diputats alemany que expressa "la voluntat de pau del poble català".Segons Dehm, la trobada amb Puigdemont ha tingut lloc en el menjador de la presó. Allà, han mantingut una xerrada en la qual han abordat temes polítics i filosòfics en una mescla d'espanyol, alemany, francès i anglès.Dehm també li ha ofert al líder independentista la seva casa, situada prop de Frankfurt, al centre d'Alemanya, perquè hi resideixi en cas que sigui posat en llibertat si la justícia germana no li deixi abandonar el país.