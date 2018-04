​Urkullu demana un Govern «estable i sòlid, que fulmini el 155 i recuperi l'autogovern»

Montse Candini i Eduard Pujol, a l'acte del PNB a Bilbao amb motiu de l'Aberri Eguna Foto: PNB

El lehendakari, Íñigo Urkullo, ha demanat aquest diumenge que es "recuperi" el Govern de la Generalitat, un executiu "estable i sòlid, que fulmini el 155 i recuperi l'autogovern". A l'acte del PNB a la celebració del Aberri Eguna (el dia de la pàtria basca) Urkullu ha assegurat que espera també un "president amb qui col·laborar". El lehendakari ha demanat que es "reconegui un problema no resolt políticament", i que es reconegui "l'altre, dins i fora"."Som davant d'un conflicte que demana diàleg, negociació i acord", ha assegurat des de Bilbao. A l'acte hi han assistit la responsable de Relacions Institucionals del PDECat, Montse Candini, i el portaveu de JxCat Eduard Pujol."Una sortida democràtica, on és el problema?", s'ha preguntat el lehendakari en afirmar que les "qüestions internes" dels estats també afecten la Unió Europea. És un "problema polític que no es pot abordar a l'estret marge de l'acció judicial i penal com pretén Espanya amb Catalunya", ha insistit.En parlar de la "llibertat de la nació basca", Urkullu també ha assegurat que tant el País Basc com Europa són un "projecte inacabat, en construcció" i ha apostat per avançar conjuntament.

