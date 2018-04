Mor Marta Vallès, dona de Fèlix Millet, als 82 anys

Marta Vallès i Guarro, dona de Fèlix Millet, ha mort aquest diumenge als 82 anys. Tal com informa El Punt Avui , l'esposa de l'expresident del Palau de la Música estava ingressada des de dimecres a l'Hospital Vall d'Hebron per haver patit un ictus i el seu estat va empitjorar en els últims dies.Vallès va ser jutjada pel cas de l'espoli del Palau de la Música com a responsable civil subsidiària i va ser condemnada a pagar 6,5 milions d'euros. La seva condemna, de nou anys i vuit mesos de presó com la del seu marit, no era ferma, ja que el Tribunal Suprem havia de resoldre el recurs que van presentar els seus advocats.

