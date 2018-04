Reactivar la candidatura de Sànchez seria una bona estratègia judicial

Neus Torbisco-Casals, advocada de l'equip de Ben Emmerson, que porta la causa catalana al Comitè dels Drets Humans de l'ONU, a Ginebra, considera que des d'una perspectiva judicial, seria molt positiu que es tornés a proposar la candidatura de Jordi Sànchez, actualment a la presó. També hi està d'acord l'advocat català de Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas. Tots dos han estat aquest dissabte al programa Preguntes Freqüents de TV3.Torbisco Casals creu que si es proposés Sànchez això obligaria l'Estat a posicionar-se sobre la decisió de l'ONU i que això tindria un “efecte immediat” en d'altres causes internacionalitzades, com la del president Puigdemont a Alemanya.Per això, aconsella proposar Sànchez com a candidat, reactivar el ple del Parlament i “esperar a veure què passa”. Tot i això, és conscient que la decisió, més enllà de l'àmbit judicial, s'ha de prendre també des d'una perspectiva política.

