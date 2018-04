​Tres detinguts per simular un segrest per cobrar el rescat a Barcelona

| 1 comentari Jordi Bes

L'empresonament dels líders sobiranistes va estalviar a l'alcaldessa una derrota en el projecte del tramvia derivada de la incapacitat per acordar l'extensió d'aquest transport públic | Ara té de marge fins al ple del 10 d'abril per intentar abordar de nou un pacte amb ERC, però no ha mogut fitxa durant aquestes vacances