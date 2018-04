TV3 es queda sense la final de la Copa del Rei

TV3 ha ampliat el lideratge aquest mes de març i ha aconseguit una valoració històrica de qualitat. D'una banda, amb les darreres dades del mes passat, la televisió catalana ha assolit l'arrencada més bona dels últims sis anys i és líder absoluta per vuitè mes consecutiu. Ha obtingut una quota de pantalla del 14,8%, a més de 5 punts d'Antena 3, la cadena classificada en segon lloc amb un 9,5%. A més, creix respecte al mes de febrer i és la cadena que guanya més audiència.

Dels 20 programes més vistos al març a Catalunya, 18 de 20 són de TV3. Ha estat la cadena més vista 30 dies dels 31 que té el mes. Els informatiu lideren el rànquing i ocupen els primers llocs dels programes més vistos (informatius, els telenotícies, els especials, "Els matins" i "Més 324"). Cal destacar que el 3/24 té la millor arrencada de la seva història; i el 324.cat dobla l'audiència en només un any i triplica els usuaris diaris a l'aplicació mòbil.D'altra banda, TV3 aconsegueix al març el rècord històric de valoració qualitativa, segons l'empresa alemanya líder en estudis de mercat GFK, amb una puntuació del 8,5. Mai abans cap cadena generalista havia aconseguit aquesta valoració. L'èxit de la programació d'entreteniment, ficció i esports també és clau en el lideratge, amb grans resultats de "Tot es mou" o l'estrena de rècord de la nova temporada de " Joc de cartes ". Precisament aquest darrer ha fet el seu rècord històric en el segon capítol de la temporada amb un 20,4%, superant l'estrena i tots els programes de la primera temporada.Aquestes bones xifres, però, xoquen amb els problemes pressupostaris de la cadena. Enguany, per exemple, la cadena catalana no pot comprar els drets de la final de la Copa del Rei, que disputaran Sevilla i Barça. Així ho explicava el seu director, Vicent Sanchis, a Catalunya Ràdio , on remarca que és el primer cop que passa en molt de temps.