Puigdemont:«Sis mesos després de l'1-O, el Govern som presos polítics però lliures d'esperit»

Sis mesos després de l'#1Oct ☑ el @catalan_gov som #presospolítics, però lliures d'esperit. Aquella jornada de dignitat popular i barbàrie policial va ser l'inici d'una nova era de la qual no hi ha retorn possible. Ahir, avui i sempre al vostre costat https://t.co/3FoFS3LMvz pic.twitter.com/2McRPIo5vX — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 1 d’abril de 2018

Nou missatge a les xarxes socials de JxCat Carles Puigdemont, avui que es compleix mig any des del referèndum . "Sis mesos després de l'1-O, el govern de Catalunya som presos polítics però lliures d'esperit", diu el text.A través del missatge, Puigdemont, que és a la presó de Neumünster a Alemanya, ha assegurat que "aquella jornada de dignitat popular i barbàrie policial" va obrir una nova etapa de la qual no hi ha "retorn possible"."La paraula de la ciutadania no pot ser mai delicte; no escoltar-vos és legal però immoral", afegeix el compte d'Instagram. Tots els perfils de Puigdemont a les xarxes socials són gestionats pel seu equip des d'aquesta setmana.

