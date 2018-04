Centenars de persones clamen per l'alliberament de Puigdemont al cor d'Alemanya

Tal com es pot veure en les imatges, desenes de persones s'han concentrat en l'emblemàtic símbol de la capital alemanya. "Puigdemont, el nostre president" és un dels crits que més s'ha pogut sentir durant la mobilització. L' ANC-Alemanya ha convocat durant aquests dies diverses manifestacions per reclamar l'alliberament del president Carles Puigdemont, actualment a la presó de Neumünster, al nord del país. La més important és a Berlín, aquest diumenge al migdia, al davant de la Porta de Brandenburg.Tal com es pot veure en les imatges, desenes de persones s'han concentrat en l'emblemàtic símbol de la capital alemanya. "Puigdemont, el nostre president" és un dels crits que més s'ha pogut sentir durant la mobilització.

L'activitat reivindicativa de l'entitat sobiranista també s'ha pogut veure aquests dies en l'organització de diverses manifestacions, com les convocades a Stuttgart, Munic, Karlsruhe o davant de la presó de la presó de Neumünster, on hi ha Puigdemont detingut.

