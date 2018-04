El funcionari d'Estremera: «La independència és una pesta, però una pesta no es pot curar amb una altra pesta»

José Ángel Hidalgo, al FAQS Foto: TV3

El funcionari de presons d'Estremera que va publicar un article crític amb l'empresonament dels polítics catalans, José Ángel Hidalgo, va passar aquest dissabte pel Preguntes Freqüents de TV3. En el programa va explicar que "alguns els ha molestat que faci servir la meva llibertat d'expressió", remarcant que "s'està qüestionant que opini d'una forma determinada". "Això no és democràtic", deia Hidalgo. El treballador de la presó està citat per la secretaria general d'Institucions Penitenciàries precisament per aquesta crítica Hidalgo explica que els polítics catalans empresonats "no haurien d'haver entrat a Estremera" i remarca que és un problema que s'ha de solucionar políticament. "Per mi la independència és una pesta. Però una pesta no es pot curar amb una altra pesta", diu el funcionari. En aquest sentit, apunta que li dol que hi hagi exconsellers a la presó i no, per exemple la família Pujol.

