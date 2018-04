​Jimmy Jump vol «saltar» a la presó on hi ha Puigdemont

🔴 DIRECTE | Parlem amb JIMMY JUMP, que té previst saltar a la presó alemanya on és Puigdemont!https://t.co/dZz08VFw4D pic.twitter.com/g7uPhWIkOf — El suplement (@elsuplement) 1 d’abril de 2018

Jimmy Jump, el català famós per haver irromput en nombrosos actes multitudinaris, la majoria esportius, té ganes de “saltar” a la presó on hi ha Puigdemont. Així ho ha explicat aquest matí al programa El Suplement de Catalunya Ràdio.“Vaig veure moltes tanques al voltant de la presó de Neumünster i em van venir ganes de saltar-les”, ha dit Jimmy Jump, que fa cinc anys que viu a Alemanya. “L’empresonament de Puigdemont m’ha revifat l’esperit de saltador”, ha afegit.En tot cas, també ha explicat que li agradaria reunir-se amb Puigdemont de manera “legal”. Per això, ha avançat que dimarts demanarà permís a la policia, tal com li han dit que fes.Jimmy Jump també ha dit que les multes que tenia pendents amb Espanya han “prescrit” (li demanaven 200.000 euros). Pel que fa a la seva estada al país europeu diu que ha tingut “trifulgues amb la policia alemanya” quan ha saltat a estadis de futbol.

