​Clara Ponsatí: «L'1-O va ser el dia de l'autodeterminació dels catalans»

La consellera a l'exili Clara Ponsatí considera que “l’1-O va ser el dia de l’autodeterminació dels catalans”. Ho ha explicat en una entrevista aquest matí a RAC1 , on ha recordat els preparatius, el transcurs, els incidents i tot el que va envoltar el referèndum de l’1 d’octubre de 2017, avui fa sis mesos. “Estem en un atzucac democràtic. Les autoritats espanyoles segueixen entestades a no veure que hi ha un problema que han d’afrontar de manera democràtica. Fins que no es desencalli és difícil pensar que farem progressos”, opina Ponsatí, que reconeix que el dia abans de l'1-O estava “molt esperançada”. Una situació que va canviar llavors: “Després de l’1 d’octubre vaig tenir més evidències que no estàvem preparats. Però abans he de dir que ja estava preocupada”.Ponsatí creu que la solució al conflicte entre Catalunya i l'Estat és un altre referèndum: “La resolució complerta del programa polític català passa per aquí. El que no sé és quina forma tindrà.”I per això, les negociacions amb l'estat espanyol algun dia o altre hauran de començar, opina. Però té molt clar que aquestes converses no es podran fer mai amb Mariano Rajoy.Pel que fa a la seva possible extradició, Ponsatí ho té clar: “Estic molt bé. No es poden fer pronòstics definitius, però tinc molta confiança que la justícia escocesa actuï com a tal. Si això passa, la meva demanda d’extradició no es pot concedir”.

