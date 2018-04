José Sacristán: «Qui digui que aquests nois catalans són presos polítics, no té ni puta idea del que era un pres polític»

El famós actor José Sacristán considera que els polítics empresonats pel procés independentista no són presos polítics. Així ho ha dit en una entrevista a El Mundo amb motiu de la promoció de l'obra de teatre Muñeca de porcelana. L'entrevistador li ha demanat pel panorama polític actual on "molts segueixen dient que Espanya encara és un país franquista".

Amb aquesta pregunta Sacristán li ha respost: "els que diuen això no tenen ni puta idea del que era el franquisme. I els que diuen presos polítics a aquests nois, no tenen ni puta idea del que era un pres polític de veritat. Un respecte perquè no té res a veure. I que no toquin els collons amb aquesta reducció, jo no sóc independentista, però tampoc feixista, que no vagin per aquí.

