VÍDEO L'advocat de Puigdemont creu que la justícia alemanya «refusarà l'euroordre»

L'advocat català de Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, sosté que "la justícia alemanya refusarà completament l'euroordre" contra el president destituït. En una entrevista aquest dissabte al vespre al programa Preguntes Freqüents de TV3, l'advocat ha recordat que "tots els estats europeus tenen un delicte semblant al de rebel·lió però tots ells exigeixen violència". En aquest sentit, ha subratllat que "la violència no s'ha produït". "Esperem que els jutges alemanys s'adonin que aquests fets no encaixen amb el delicte d'alta traïció previst en el seu codi penal", ha explicat esperançat.Preguntat per la resta de polítics catalans a l'estranger, Cuevillas ha dit que confia "en la justícia de tots els països europeus i, en concret, l'alemanya", perquè, segons l'advocat, s'han comès moltes "vulneracions de drets", entre elles, "el fet de marcar la casella de corrupció".Jaume Alonso-Cuevillas creu que "és evident que la policia espanyola seguia a Puigdemont". El lletrat ha subratllat que Puigdemont va ser detingut a 30 quilòmetres de la frontera danesa perquè duia geolocalitzadors al cotxe.Cuevillas ha explicat que el president destituït pel 155 està "molt ben tractat" i que el va trobar "tranquil i optimista". En aquest sentit, ha destacat que el seu client li va dir que "no deixaria de lluitar pels seus ideals".

