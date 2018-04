Les dones podran baixar falles a la Pobla de Segur

Les falles de la Pobla de Segur són les primeres de l'any en cremar. Foto: ACN

Pla mig de les dues noies que han demanat baixar falles a la Pobla. Foto: ACN

Les dones de la Pobla de Segur (Pallars Jussà) que ho desitgin podran baixar falles a partir d'aquest proper estiu. Així ho ha decidit aquest dissabte l’ Associació de Fallaires i Pubilles de la Pobla de Segur en una assemblea extraordinària que s’ha celebrat al Molí de l’Oli i amb un únic punt del dia: poden baixar falles les dones?Segons el funcionament habitual de la festa, els fallaires pugen a la muntanya de Santa Magdalena, propera a la població i, a bocafoscant, inicien la davallada amb les falles enceses. Paral·lelament, al poble, les pubilles, amb la vestimenta tradicional de catalanes, fan una desfilada juntament amb la resta del poble fins arribar al peu de la muntanya. Un cop arribats els fallaires que, al seu torn, van vestits també amb la indumentària tradicional, es formen paralles de fallaire i pubilla amb la flama encesa per tal de fer l’ofrena a la Verge de Ribera i arribar a la plaça del poble, on es balla la sardana.Fa cosa d’un any, dues sòcies fan formular la petició d’exercir el rol de fallaires i, en conseqüència, la Junta de l’Associació ha considerat oportú sotmetre-ho a votació per tal de decidir si, en un futur, es podran veure inversions de rol a la festa. I és que l’Associació és únicament una entitat encarregada de l’organització de la festa i, per aquest motiu, la decisió s’ha posat en mans de tots els poblatans, perquè són ells qui viuen, dirigeixen i defineixen la festa.L’assemblea ha començat a les 16h i ha finalitzat a les 18:30h. S'ha obert un torn de paraula i hi hagut una petició, per part dels socis, de fer esmenes a la pregunta inicial que proposava la junta, per la qual cosa s’ha decidit fer dues votacions. La primera preguntava si s’està d’acord en que qualsevol persona pugui ser fallaire i la segona si s’està d’acord en que qualsevol persona pugui ser pubilla.Amb un 27,55% de participació dels 447 socis de l'entitat (123 vots), el "sí" s'ha imposat en tots dos casos. La primera pregunta ha obtingut 90 vots a favor, 32 en contra i un en blanc. La segona pregunta ha obtingut un resultat més ajuntat, 66 a favor, 58 en contra i un en blanc.La petició ha generat controvèrsia i l’assemblea extraordinària s'ha fet a porta tancada i no s'ha permès que els mitjans de comunicació prenguessin imatges ni tal sols de l'inici de la sessió. A la sortida de l'assemblea les dues noies pioneres han mostrat la seva satisfacció pel resultat i confien que els canvis "cohesionin la festa i la facin més gran".En una carta adreçada als socis, les joves reivindicaven poder construir una falla i carregar-la encesa igual com ho poden fer els nois considerant que "les tradicions han d'evolucionar tal com evoluciona la societat i s'han d'anar adaptant a les noves circumstàncies que sorgeixen al llarg dels anys, ja que, si no, acaben molt desvinculades de la població i al llarg del temps la gent ja no s'hi sent identificada". Insisteixen que "el fet que una noia porti falla no suposa un canvi en l'essència de la festa".Segons la junta de l’associació, la qüestió s’ha volgut sotmetre a votació d'una assemblea extraordinària precisament per debatre com podria afectar la presència femenina a la part més característica de la festa, la desfilada de fallaires i pubilles per la població un cop els portadors de les torxes baixaven de la muntanya.Tal com destaquen des de la junta, "a partir d'ara, a les falles de la Pobla de Segur, tant homes com dones podran exercir el rol que més els convingui, sense alterar l'estructura de la festa, que demana que les parelles estiguin formades per una persona vestida de fallaire i una de pubilla".

