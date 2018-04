El temporal de vent s'allunya després de deixar ratxes de fins a 140 km/h

Un arbre caigut a sobre un cotxe, a Salou

Protecció Civil ha desactivat quan faltaven pocs minuts per les deu de la nit l'alerta del Ventcat. De fet, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, el vent ha afluixat arreu del territori.Amb tot, el telèfon d'emergències segueix sumant trucades per incidències relacionades amb el territori. Fins a les nou de la nit s'han rebut 1.151 trucades per 815 incidents relacionats amb vent. La majoria per caiguda d'uralites, cobertes, branques i arbres, obstacles en calçada, tanques i tendals. Cap dels serveis ha estat greu.Els Bombers han fet fins a les vuit del vespre més 621 sortides relacionades amb la ventada, essent el Camp de Tarragona la zona on s'han registrat més problemes (420) i en especial el Baix Camp (205). A la tarda, un arbre caigut per les ventades ha obligat els trens a circular per via única entre Reus i Tarragona . Segons Renfe, la incidència s'ha produït a les 17.52 hores a l'altura de l'hospital Sant Joan de Reus, quan diverses branques han caigut sobre la catenària, cosa que ha obligat els combois a circular amb precaució. Posteriorment, a les set de la tarda, s'ha restringit la circulació de trens a una sola via, cosa que ha provocat retards de fins a 40 minuts a les línies R14 i R15.Trànsit ha aixecat pels voltants de les 16.00 hores d'aquest dissabte la restricció de circulació de camions de més de 3.500 quilos buits i autocaravanes a l'A-7 i l'N-340 pel fort vent al Camp de Tarragona i l'Ebre. La mesura restrictiva s'ha pres pels voltants de les 13.00 hores en el tram entre el Perelló (Baix Ebre) i Tarragona, on les ratxes de vent han superat els 140 km/h i han fet bolcar un parell de camions a l'A-7 a Cambrils.Prèviament, la circulació de trens a les línies R14 i R15 ha estat interrompuda prop d'una hora entre Tarragona i Reus per la caiguda de part d'una teulada sobre la catenària.Per comarques, la majoria de trucades s'han fet amb origen al Baix Camp (354), al Tarragonès (302) i al Barcelonès (100). Per municipis, el major nombre de trucades s'han fet des de Reus (200), Tarragona (142), Barcelona (83) i Cambrils (77). Entre els serveis destacats hi ha hagut la caiguda d'un arbre de grans dimensions a Salou que ha afectat tres cotxes aparcats –sense deixar ferits-, un altre arbre tombat a tocar de l'Hospital Sant Joan de Reus o el despreniment d'una placa de la teulada del CAP de Riudoms. Les ratxes de mestral han superat àmpliament els 100 km/h al Camp de Tarragona i a l'Ebre amb registres espectaculars com els 145 km/h de l'Hospitalet de l'Infant i la Riba, els 142 km/h de l'Albiol, els 126 km/h de Valls, els 124 km/h d'Almoster i Capafonts, els 122 km/h a Rojals i la Selva del Camp, 111 km/h a Mont-roig del Camp, 109 km/h a Constantí o 108 km/h al Perelló, segons dades recollides de les diverses estacions de Meteoclimatic i el Meteocat.Les fortes ratxes de vent han obligat aquest dissabte al migdia a desallotjar i tancar el Park Güell com a mesura de precaució, segons ha informat l'Ajuntament de Barcelona. Inicialment, s'havia clausurat parcialment només la part alta del Park Güell però a partir de les 13 hores la Guàrdia Urbana ha procedit a tancar tot el recinte als visitants. "El parc romandrà tancat a l'espera que minorin les fortes ratxes de vent, disculpeu les molèsties", ha precisat la mateixa Guàrdia Urbana al seu compte de Twitter.Paral·lelament, els Bombers de Barcelona han fet un total de 72 sortides relacionades amb el vent, principalment per retirar tendals i branques caigudes. No hi ha hagut incidències personals ni materials de rellevància.A Barcelona ciutat han destacat registres de vent com els 69,1 km/h a l'estació del barri del Raval, els 61,9 km/h a la Zona Universitària o els 61,6 km/h a l'Observatori Fabra, segons dades de les estacions del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC).